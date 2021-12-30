30 декабря 2021 ЧЕТВЕРГ
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Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки

Новости


Со следующего года Пенсионный фонд начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд.

Передаваемые фонду меры сегодня получают разные категории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

Важно отметить, что россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, со следующего года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд.
Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Подробную информацию о выплатах, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно найти на официальном сайте ПФР по ссылке: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.
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