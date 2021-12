Система управления качеством будет внедрена в школах ONE! International School

просмотров: 174

Этот абсолютно новый подход к работе школ, их оценке и управлению стандартами качеств получил рабочее название Vospitality Quality Standards (VQS).Как пояснил Максим Натапов, основатель ONE! International School, дети и педагоги проводят в школе большую часть своего времени. Поэтому необходимо создать такие условия и такую образовательную среду, чтобы и ученики, и учителя получали удовольствие от самого образовательного процесса. Современные требования к организации пространств для работы и учебы должны помочь стереть между работой, учебой и отдыхом все границы.Сотрудники ONE! International School, изучив передовой опыт отельного бизнеса, пригласили к взаимодействию экспертов с опытом организации процессов в пятизвездочных отелях международных сетей.Далее на основе стандарта компании Leading Quality Assurance (LQA) была разработана система управления качеством. Максим Натапов отметил: выбранная модель может эффективно переноситься в индустрию образования и использоваться как для оценки современных образовательных учреждений, так и в качестве связующего звена между ценностями образовательной организации и стандартами действий всех участников процесса обучения. Основная цель инновационного решения – постоянное улучшение качества образования и предоставляемых ONE! International School услуг.