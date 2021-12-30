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«Кристалл» выиграл у команды из Набережных Челнов

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29 декабря прошла заключительная игра 8 тура Первенства ВХЛ сезона 2021-22 г.

В Набережных Челнах саратовцы в первой игре уступили со счетом 2:3, а во второй игре одержали уверенную победу со счетом 6:1.

«Молодцы! «Кристалл» в гостевом матче в Набережных Челнах сразу уверенно захватил инициативу. Долгое время счет был 0:3, но «Челны» все - таки забили гол. Это только разозлило наших хоккеистов. Они тут же забили еще два! Итоговый счет игры 1:6! В этой серии результат 2:2, но мы набрали 6 очков из 8 возможных! Поэтому уверенно закрепились на 3 месте в турнирной таблице! Спасибо за красивый хоккей!» - поздравил команду министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

Игры следующей серии пройдут в Саратове.

15 и 16 января «Кристалл» встретиться с барнаульской командой «Динамо-Алтай». Начало матчей в 13.00. Трансляции доступны на официальных страницах клуба в социальных сетях.
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