Подготовлена обширная культурная программа разнообразных новогодних и рождественских мероприятий

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Всего жителям региона будет предложено свыше полутора тысяч разножанровых, праздничных онлайн-мероприятий. При их разработке учитывались все возрастные категории и разные интересы жителей области. Традиционно самыми популярными формами мероприятий станут новогодние акции и челленджи, фестивали и конкурсы, онлайн-концертыи трансляции новогодних спектаклей, видеопоздравления от Деда Мороза и Снегурочки.Цикл новогодних мероприятий представят театрально-концертные организации.В областном театре оперетты 30 и 31 декабря пройдут традиционные новогодние концерты.В театре драмы имени Слонова в канун Нового года 30 и 31 декабря будет показан спектакль-концерт «Мы встречаем Новый Год».Областная филармония им.А.Шнитке 30 и 31 декабря представит новогоднюю программу академического симфонического оркестра «За шесть часов до Нового Года».30 и 31 декабря театр оперы и балета приглашает на традиционную новогоднюю концертную программу в исполнении солистов оперы и балета.В период зимних каникул каждый ребенок сможет найти мероприятие, ориентируясь на свои интересы и принять в нем участие онлайн. Афиши и анонсы мероприятий в ближайшее время будут размещены на официальном сайте министерства культуры области, сайтах государственных учреждений культуры, направлены для публикации в СМИ.Обращаем внимание: все новогодние и рождественские онлайн мероприятия пройдут на бесплатной основе.В дни новогодних праздников на особом контроле соблюдение правил противопожарной и антитеррористической безопасности, решение вопросов координации и взаимодействия с правоохранительными органами, что позволит провести все праздничные дни в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций.