Почти девятьсот единиц спецтехники вышло на уборку дорог после снегопада

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Для ликвидации последствий непогоды на региональных дорогах в уборке снега, по данным на 7:00 30 декабря, задействовали 339 ед. техники. Наибольшее количество техники работало на расчистке автодорог в Саратовском районе – 22 ед., в Пугачевском – 21 ед., в Вольском – 18 ед., в Энгельсском – 16 ед., на транзитных маршрутах г.Саратов – 16 ед. техники.Также к расчистке были привлечены 60 рабочих. За ночь дорожные службы для обработки проезжей части дорог израсходовали 1663 т песко-соляной смеси.В населенных пунктах к уборке улично-дорожной сети привлекли 62 рабочих и 536 ед. техники и 372 рабочих. Также для обработки проезжей части улично-дорожной сети коммунальные и дорожные службы использовали 2428 т реагентов.В настоящий момент проезд обеспечен по всем региональным дорогам.В преддверии снегопада в районах области продолжается уборка и обработка дорог реагентами, в Озинском и Перелюбском районах техника находится в режиме дежурства.Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает жителей области: при неблагоприятных погодных условиях автолюбителям, по возможности, лучше воздержаться от поездокЖители области о ситуации на региональных дорогах могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 8 (8452) 491-317.