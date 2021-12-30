30 декабря 2021 ЧЕТВЕРГ
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В Саратовской области продолжается работа по упрощению процедур ведения бизнеса

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Минэкономразвития РФ подвело итоги деятельности регионов по реализации положений Федерального закона №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

По итогам 2021 года Саратовская область отмечена в числе 32 регионов-лидеров.

Региональными органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления области обеспечена разработка и утверждение в установленный срок 428 нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления функций контроля (надзора).

Новый закон, вступивший в силу с 1 июля 2021 года, направлен на упрощение процедур ведения бизнеса для подконтрольных субъектов. На региональном и муниципальном уровнях внедряется риск-ориентированный подход, позволяющий снизить административную нагрузку на бизнес и обеспечивающий равные условия конкуренции.

Также формируется новая модель оценки результативности деятельности органов контроля (надзора), основанная на минимизации вреда или ущерба охраняемым законом ценностям.

Важным элементом реформы контрольно-надзорной деятельности станет цифровая трансформация органов контроля (надзора), позволяющая минимизировать взаимодействие с подконтрольными субъектами за счет внедрения межведомственного информационного взаимодействия и цифрового сервиса досудебного обжалования.
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