Саратовские пловцы достойно выступили на кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге

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Заслуженный мастер спорта, воспитанник школы олимпийского резерва по водным видам спорта, Иван Кузьменко занял 6 место на дистанции 50 м вольным стилем, мастер спорта международного класса, спортсмен Егор Сучков, занял 7 место на дистанциях 100 и 200 м комплекс, а воспитанник Энгельской Центральной спортивной школы, мастер спорта, Артем Воробьев успешно дебютировал на международных взрослых соревнованиях, но не смог пробиться в финальные заплывы.Это заключительный старт для российских пловцов в уходящем 2021 году.