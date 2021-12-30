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Саратовские пловцы достойно выступили на кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге

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27 и 28 декабря в Санкт-Петербурге прошли международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова», на которых достойно выступили трое спортсменов Саратовской области:

Заслуженный мастер спорта, воспитанник школы олимпийского резерва по водным видам спорта, Иван Кузьменко занял 6 место на дистанции 50 м вольным стилем, мастер спорта международного класса, спортсмен Егор Сучков, занял 7 место на дистанциях 100 и 200 м комплекс, а воспитанник Энгельской Центральной спортивной школы, мастер спорта, Артем Воробьев успешно дебютировал на международных взрослых соревнованиях, но не смог пробиться в финальные заплывы.

Это заключительный старт для российских пловцов в уходящем 2021 году.
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