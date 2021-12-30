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В Саратовской области прогнозируется сильный снег и ветер

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По данным Саратовского Гидрометцентра, на территории Саратовской области ночью 30 декабря местами по Саратовской области ожидается сильный снег (6-19 мм), метель (видимость 500 м и менее), усиление ветра восточной четверти порывы 15 м/с. На дорогах местами снежные заносы.

Температура ночью -12...-17°, местами в Левобережье до -24°, днём -6...-11°.

Главное управление МЧС России по Саратовской области рекомендует гражданам соблюдать правила безопасного передвижения.
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