В Саратовской области прогнозируется сильный снег и ветер
По данным Саратовского Гидрометцентра, на территории Саратовской области ночью 30 декабря местами по Саратовской области ожидается сильный снег (6-19 мм), метель (видимость 500 м и менее), усиление ветра восточной четверти порывы 15 м/с. На дорогах местами снежные заносы.
Температура ночью -12...-17°, местами в Левобережье до -24°, днём -6...-11°.
Главное управление МЧС России по Саратовской области рекомендует гражданам соблюдать правила безопасного передвижения.