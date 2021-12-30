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1 января новогодний праздничный концерт покажет соцсеть ВКонтакте

Новости
1 января новогодний праздничный концерт покажет соцсеть ВКонтакте

Праздничное шоу «STAR Трек. Новый год ВКонтакте» пройдёт в сообществе «Официальные страницы». Концерт начнётся 1 января в 17:00.

Ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят в нём артисты, которых часто слушают ВКонтакте. Например, дуэт HammAli & Navai, чья «Птичка» стала треком года в VK Музыке, а также Big Baby Tape — релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов. Свои хиты исполнит и группа «Руки вверх!», которая запомнилась зажигательным выступлением на онлайн-фестивале VK Fest в мае 2020-го. Также выступят исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine.

ВКонтакте подготовила для зрителей особенные сюрпризы: на сцену выйдет группа «Ленинград», а Сергей Шнуров представит свой новый проект «Зоя». На шоу с темой «STAR Трек» не обойтись без привета из космоса: с Новым годом пользователей ВКонтакте поздравят прямо с МКС.

В праздничном концерте примут участие и блогеры. В VK Звонках они пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками. Карина Кросс и Женя Ершов проверят свою интуицию, Ваня Дмитриенко попробует узнаваемо сыграть популярные треки на нестандартных инструментах, а ведущие шоу Владимир Маркони и Алла Михеева выяснят, кто из них лучший в «Крокодиле».
Плеер эфира: https://vk.com/video-22079806_456239379

По информации организаторов