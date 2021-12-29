В Саратове проходит акция «Новогодние окна»
В областном центре в преддверии Нового года проходит акция «Новогодние окна», в которой приняли участие все муниципальные учреждения культуры и активные жители города.
Представители клубных формирований, творческие коллективы и постоянные посетители учреждений культуры – жители нашего города с фантазией подошли к оформлению окон с использованием новогодних украшений, рисунков, картинок и надписей в новогодней тематике.
Участники акции сфотографировали свои окна и разместили фото в социальных сетях с хештегом #Новогодниеокна.