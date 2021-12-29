Более семисот человек посетили экспозиции саратовского Исторического парка по программе «Пушкинская карта»

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— Список доступных в нашем учреждении активностей по новой программе размещен на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура». Приобрести билеты можно онлайн по ссылке: https://bileton.ru/objects/muzey-istorii-rossii-ul-sh.. При этом важно отметить, что потратить средства, выделенные государством на такой интересный формат популяризации культуры среди молодежи, нужно успеть до конца года! В стартовом для этого проекта 2021 году — это три тысячи рублей, в следующем сумма будет увеличена до пяти тысяч. И, конечно, отрадно, что с каждым днем мы видим все возрастающий интерес молодых людей к возможностям, которые предоставляет «Пушкинская карта», и ежедневно встречаем таких посетителей среди наших гостей! Сейчас мы работаем над тем, чтобы в следующем году список доступных к покупке по «Пушкинской карте» билетов в Исторический парк был расширен.В саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» по «Пушкинской карте» можно приобрести входные билеты на две основные экспозиции: «Рюриковичи. Романовы» и «ХХ век», в которых посетить четыре мультимедийные выставки: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история».