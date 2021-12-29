Для врачей и пациентов детской больницы организовали театрализованное представление

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28 декабря в Саратовской детской областной клинической больнице в рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом» состоялась благотворительная развлекательно-игровая программа с театрализованным представлением «Новогодний хоровод» при поддержке председателя комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы Ольги Сынкиной.Детям, находящимся в больнице, артисты театра кукол «Теремок» показали спектакль «Клочки по закоулочкам». На праздник также заглянул Дед Мороз со своей помощницей Снегурочкой, чтобы поздравить детей и пожелать им крепкого здоровья в новом году. Во время представления дети смогли поиграть с клоунами и потанцевать.Мероприятие проводилось с соблюдением всех необходимых норм санитарной безопасности.