Для врачей и пациентов детской больницы организовали театрализованное представление
Артисты Дворца культуры «Россия» и театра кукол «Теремок» организовали театрализованное представление для врачей и пациентов детской областной больницы в рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом».
28 декабря в Саратовской детской областной клинической больнице в рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом» состоялась благотворительная развлекательно-игровая программа с театрализованным представлением «Новогодний хоровод» при поддержке председателя комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы Ольги Сынкиной.
Детям, находящимся в больнице, артисты театра кукол «Теремок» показали спектакль «Клочки по закоулочкам». На праздник также заглянул Дед Мороз со своей помощницей Снегурочкой, чтобы поздравить детей и пожелать им крепкого здоровья в новом году. Во время представления дети смогли поиграть с клоунами и потанцевать.
Мероприятие проводилось с соблюдением всех необходимых норм санитарной безопасности.