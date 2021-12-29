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В Саратове за рулем «Адмирала» замечен Дед Мороз

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В преддверии Нового года на линию вышли украшенные троллейбусы, за рулем которых сидит Дед Мороз, а в салоне стоит елка.

Создать праздничную атмосферу помогают не только Снегурочка и кондуктор в костюме олененка, но и атрибуты праздника: мишура, снежинки, гирлянды, новогодние музыкальные композиции и тематические рисунки детей сотрудников МУПП «Саратовгорэлектротранс». Для маленьких пассажиров заготовлены конфеты. Юная Валерия спела Снегурочке новогоднюю песню и получила свой сладкий подарок.

«Эта акция стала доброй традицией. Уже несколько мы лет мы оформляем в таком стиле наши троллейбусы. В прошлом году это была одна машина, в этом году - три. Делается это для того, чтобы поднять настроение нашим пассажирам - горожанам и гостям города», - рассказала заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам СГЭТ Анна Кудрявец.

Заходящие в электротранспорт саратовцы были приятно удивлены и делились положительными эмоциями.

«Я увидела сначала Деда Мороза на водительском месте, очень удивилась и решила, что троллейбус не на маршруте. Но он, оказывается, работает. Очень классно придумали, настроение прям резко поднялось, радуюсь», - рассказала Александра.

Украшенные машины можно встретить на маршрутах № 15, 10 и 109. На первых двух - это «Адмиралы». Напомним, в этом году было приобретено 70 таких машин в лизинг. Это стало возможно благодаря поддержке спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Планируется, что праздничные троллейбусы будут ходить по городу по 1 января включительно.
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