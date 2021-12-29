В Дворце творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова проходят новогодние огоньки

просмотров: 167

Ребята из объединений разных направлений участвуют в праздниках, созданных руками их сверстников. Новогодние представления для дворцовцев дали: ансамбли танца «Импульс», «Ритм», «Карамель», «Околица», «Феерия», театр юношеского и детского творчества «Молодая гвардия» и детский театр «Глобус».На новогодних огоньках дети отгадывают самые трудные загадки, танцуют, участвуют в мультвикторине.Четыре новогодних сюжета, не похожих друг на друга, но одинаково завораживающих красивыми танцами, захватывающими сюжетными линиями, погружают зрителей в царство сказки и новогоднего чуда.Новогодние представления создаются колоссальной работой детей и педагогов, их творчеством и креативом, любовью к зрителям и своему делу.29 декабря все желающие приглашаются посмотреть на ютуб-канале Дворца игровую программу «Мастерская Деда Мороза».