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В Дворце творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова проходят новогодние огоньки

Новости


Ежегодная традиция Дворца творчества – проведение новогодних елок. В этом году представления проходят в формате камерных новогодних огоньков для учащихся.

Ребята из объединений разных направлений участвуют в праздниках, созданных руками их сверстников. Новогодние представления для дворцовцев дали: ансамбли танца «Импульс», «Ритм», «Карамель», «Околица», «Феерия», театр юношеского и детского творчества «Молодая гвардия» и детский театр «Глобус».

На новогодних огоньках дети отгадывают самые трудные загадки, танцуют, участвуют в мультвикторине.

Четыре новогодних сюжета, не похожих друг на друга, но одинаково завораживающих красивыми танцами, захватывающими сюжетными линиями, погружают зрителей в царство сказки и новогоднего чуда.

Новогодние представления создаются колоссальной работой детей и педагогов, их творчеством и креативом, любовью к зрителям и своему делу.

29 декабря все желающие приглашаются посмотреть на ютуб-канале Дворца игровую программу «Мастерская Деда Мороза».
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