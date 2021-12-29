В рамках нацпроекта «Культура» 39 сотрудников Саратовского областного музея краеведения и его филиалов прошли обучение
В течение 2021 года 39 сотрудников Саратовского областного музея краеведения и его филиалов прошли обучение в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Обучение проходило на базе Московского и Краснодарского государственных институтов культуры.
Сотрудники музея повышали квалификацию по трем направлениям: «Создание и продвижение в виртуальном пространстве услуг, оказываемых учреждениями культуры», «Музейная педагогика на современном этапе» и «Мультимедийный технологии в современном музее».
- В ходе занятий слушатели получили много полезной информации, в том числе о системах учета музейных экспонатов, методах видеоконтроля и видеонаблюдения для исследования поведения посетителей в музее, о создании аудиогидов, - рассказал директор музея Евгений Казанцев. - Интересна и полезна была информация о работе с платформой izi Travel, создании трехмерных цифровых моделей, работе со звуком при создании контента. В ходе занятий представители крупных музеев поделились своим опытом работы в соцсетях.
Завершающим этапом работы стали презентации участников, демонстрировавшие уже имеющийся опыт и планы возможного применения полученных знаний и современных мультимедийных технологий в музее.