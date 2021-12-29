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Штрафы за нарушения ПДД в области за год составили более миллиарда рублей

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В Саратове 28 декабря, в преддверии новогодних праздников, прошел очередной совместный рейд «Должник».

В мероприятии участвовали директор «Регионального навигационно-информационного центра» Евгений Остроумов, представители Федеральной службы судебных приставов, ГИБДД и СМИ.

С помощью радарного комплекса участники рейда по госномерам авто выявляли должников по исполнительным производствам, в том числе по штрафам ГИБДД.

« Подобные рейды проводятся каждую неделю. Во время них выявляется от 5 до 10 должников: кто-то оплачивает задолженность на месте, у кого-то изымается транспортное средство», - прокомментировал сегодняшнее мероприятие директор РНИЦ.

Также Евгений Остроумов добавил, что основная цель подобных мероприятий – не точечное выявление должников, а информирование граждан о необходимости своевременной оплаты задолженностей по различным видам исполнительных производств.

Во время рейда сотрудники ФССП с помощью мобильного комплекса и специального программного обеспечения обнаружили на парковке рядом с «пентагоном» автомобиль, у владельца которого была задолженность порядка 100 тыс. рублей.

Чуть позже был выявлен еще один автомобилист, имеющий задолженность более 7 тыс. рублей.

«Сейчас в преддверии праздников и в праздничные дни многие г саратовцы уезжают за границу или в другие города России. Из-за неоплаченных штрафов за нарушения ПДД и задолженностей по разным видам исполнительных производств у граждан могут возникнуть сложности при перемещении. Мы призываем всех водителей и собственников транспортных средств, у которых есть задолженности, оплатить все долги в этом году», -обратился к автомобилистам Евгений Остроумов.

Всего в области работает 249 комплексов фото- и видеофиксации. За год камеры зафиксировали порядка 2,2 млн нарушений ПДД, что составляет порядка 1,1 млрд. рублей штрафов.
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