Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности и осторожности

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Для противодействия террористической и экстремистской угрозе важно проявлять бдительность и осторожность. Общеизвестное и простое правило - в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы – может сохранить здоровье и жизнь. Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.Подозрительными транспортными средствами считаются авто, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный на длительное время на месте, не предназначенном для парковки.При получении информации об эвакуации необходимо четко выполнять требования представителей властей, взять личные документы, деньги, ценности, отключить электричество, воду и газ, закрыть входную дверь на замок, помочь эвакуировать пожилых и тяжело больных.При возникновении любых чрезвычайных ситуаций, необходимо незамедлительно информировать компетентные органы.Номера телефонов дежурных служб в Саратовской области:УФСБ России по Саратовской области - 8(8452) 37-30-01;ГУ МВД России по Саратовской области - 8(8452) 74-13-33, телефон доверия – 99-55-62;Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области – 8(8452) 20-07-71;