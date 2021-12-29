Победители регионального этапа «Театрального Приволжья» получили новогодние подарки от полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова
Сегодня в Региональном центре поддержки одаренных детей проведена торжественная церемония чествования победителей, призеров, активных участников общественных проектов Приволжского федерального округа, отличившихся в общественной деятельности.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя правительства Саратовской области Роман Грибов, и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева, федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Людмила Борисова.
Новогодние поздравления и сладкие подарки от Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова получили юные саратовские артисты студии «Театралика».
Напомним, спектакль «Гадкий утенок» театра-студии «Театралика» занял 2 место в первом фестивале ПФО «Театральное Приволжье». В этом году ребята на суд зрителей представили волшебную историю «Чёрная курица» по мотивам повести Антония Погорельского и по решению регионального жюри прошли на ок