Победители регионального этапа «Театрального Приволжья» получили новогодние подарки от полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова

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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя правительства Саратовской области Роман Грибов, и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева, федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Людмила Борисова.Новогодние поздравления и сладкие подарки от Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова получили юные саратовские артисты студии «Театралика».Напомним, спектакль «Гадкий утенок» театра-студии «Театралика» занял 2 место в первом фестивале ПФО «Театральное Приволжье». В этом году ребята на суд зрителей представили волшебную историю «Чёрная курица» по мотивам повести Антония Погорельского и по решению регионального жюри прошли на ок