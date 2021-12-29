29 декабря 2021 СРЕДА
Новости
18:28 | 28 декабря
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности и осторожности
17:00 | 28 декабря
Победители регионального этапа «Театрального Приволжья» получили новогодние подарки от полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова
16:15 | 28 декабря
В рамках нацпроекта «Культура» 39 сотрудников Саратовского областного музея краеведения и его филиалов прошли обучение
15:23 | 28 декабря
Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
14:29 | 28 декабря
В Саратове открыли памятную доску актеру Борису Андрееву
13:29 | 28 декабря
Коллектив Саратовского НПЗ поздравил детей с Новым годом
12:40 | 28 декабря
В Саратове состоялась предновогодняя премьера нового одиннадцатого сезона детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез"
11:48 | 28 декабря
Областная универсальная научная библиотека получила сертификат участника акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»
10:51 | 28 декабря
Центры «Мои Документы» области обслужили более 2,6 миллиона заявителей
09:53 | 28 декабря
Изделия студентов Саратовского колледжа кулинарного искусства теперь будут продаваться на рынке в поселке Юбилейный
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В рамках нацпроекта «Культура» 39 сотрудников Саратовского областного музея краеведения и его филиалов прошли обучение

Новости


В течение 2021 года 39 сотрудников Саратовского областного музея краеведения и его филиалов прошли обучение в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Обучение проходило на базе Московского государственного института культуры и Краснодарского государственного института культуры. Сотрудники музея повышали квалификацию по трем направлениям: «Создание и продвижение в виртуальном пространстве услуг, оказываемых учреждениями культуры», «Музейная педагогика на современном этапе» и «Мультимедийный технологии в современном музее».

- В ходе занятий слушатели получили много полезной информации, в том числе о системах учета музейных экспонатов, методах видеоконтроля и видеонаблюдения для исследования поведения посетителей в музее, о создании аудиогидов, - рассказал директор музея Евгений Казанцев. - Интересна и полезна была информация о работе с платформой izi. Travel, создании трехмерных цифровых моделей, работе со звуком при создании контента. В ходе занятий представители крупных музеев поделились своим опытом работы в соцсетях.
Завершающим этапом работы стали презентации участников, демонстрировавшие уже имеющийся опыт и планы возможного применения полученных знаний и современных мультимедийных технологий в музее.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код