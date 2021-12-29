Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
В связи с новогодними праздниками в режим работы центров государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» области внесены изменения:
∙ 30 декабря 2021 года – центры работают согласно действующему графику;
∙ с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года – выходные дни;
∙ с 10 января 2022 года – центры возобновляют работу согласно действующему графику.
Более подробная информация о режиме работы доступна по телефону Единой справочной службы сети центров «Мои Документы» области: (8452) 65-39-69, а также на сайте mfc64.ru в разделе «Центры и офисы»