Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники

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∙ 30 декабря 2021 года – центры работают согласно действующему графику;∙ с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года – выходные дни;∙ с 10 января 2022 года – центры возобновляют работу согласно действующему графику.Более подробная информация о режиме работы доступна по телефону Единой справочной службы сети центров «Мои Документы» области: (8452) 65-39-69, а также на сайте mfc64.ru в разделе «Центры и офисы»