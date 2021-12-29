В Саратове открыли памятную доску актеру Борису Андрееву

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Поклонникам советских фильмов актер знаком по ролям передовиков советского производства и былинных богатырей. Среди его работ такие советские фильмы, как «Трактористы», «Два бойца», «Кубанские казаки».Мемориальную доску установили на фасаде здания Городского дома культуры национального творчества, где раньше располагался клуб Саратовского завода комбайнов, в котором актер проработал четыре года.Торжественное мероприятие открыл ветеран авиазавода и инициатор увековечивания памяти актера Александр Бернадский. «Памятная доска установлена на очень символичном, для народного артиста, месте – там, где он получил свою производственную и творческую путевку в жизнь», - отметил он.Глава администрации Заводского района Олег Курицын подчеркнул, что это действительно знаковое место. «Примером Бориса Андреева смогут вдохновляться наши дети и внуки, и, возможно, они вольются в творческую плеяду актеров и режиссеров, которыми славится наша саратовская земля!»