29 декабря 2021 СРЕДА
Новости
18:28 | 28 декабря
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности и осторожности
17:00 | 28 декабря
Победители регионального этапа «Театрального Приволжья» получили новогодние подарки от полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова
16:15 | 28 декабря
В рамках нацпроекта «Культура» 39 сотрудников Саратовского областного музея краеведения и его филиалов прошли обучение
15:23 | 28 декабря
Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
14:29 | 28 декабря
В Саратове открыли памятную доску актеру Борису Андрееву
13:29 | 28 декабря
Коллектив Саратовского НПЗ поздравил детей с Новым годом
12:40 | 28 декабря
В Саратове состоялась предновогодняя премьера нового одиннадцатого сезона детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез"
11:48 | 28 декабря
Областная универсальная научная библиотека получила сертификат участника акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»
10:51 | 28 декабря
Центры «Мои Документы» области обслужили более 2,6 миллиона заявителей
09:53 | 28 декабря
Изделия студентов Саратовского колледжа кулинарного искусства теперь будут продаваться на рынке в поселке Юбилейный
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове открыли памятную доску актеру Борису Андрееву

Новости
В Саратове открыли памятную доску актеру Борису Андрееву

В память об актере Борисе Андрееве, как о первом саратовском народном артисте СССР, в Саратове открыли памятную доску.

Поклонникам советских фильмов актер знаком по ролям передовиков советского производства и былинных богатырей. Среди его работ такие советские фильмы, как «Трактористы», «Два бойца», «Кубанские казаки».

Мемориальную доску установили на фасаде здания Городского дома культуры национального творчества, где раньше располагался клуб Саратовского завода комбайнов, в котором актер проработал четыре года.

Торжественное мероприятие открыл ветеран авиазавода и инициатор увековечивания памяти актера Александр Бернадский. «Памятная доска установлена на очень символичном, для народного артиста, месте – там, где он получил свою производственную и творческую путевку в жизнь», - отметил он.

Глава администрации Заводского района Олег Курицын подчеркнул, что это действительно знаковое место. «Примером Бориса Андреева смогут вдохновляться наши дети и внуки, и, возможно, они вольются в творческую плеяду актеров и режиссеров, которыми славится наша саратовская земля!»