29 декабря 2021 СРЕДА
Новости
18:28 | 28 декабря
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности и осторожности
17:00 | 28 декабря
Победители регионального этапа «Театрального Приволжья» получили новогодние подарки от полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова
16:15 | 28 декабря
В рамках нацпроекта «Культура» 39 сотрудников Саратовского областного музея краеведения и его филиалов прошли обучение
15:23 | 28 декабря
Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
14:29 | 28 декабря
В Саратове открыли памятную доску актеру Борису Андрееву
13:29 | 28 декабря
Коллектив Саратовского НПЗ поздравил детей с Новым годом
12:40 | 28 декабря
В Саратове состоялась предновогодняя премьера нового одиннадцатого сезона детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез"
11:48 | 28 декабря
Областная универсальная научная библиотека получила сертификат участника акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»
10:51 | 28 декабря
Центры «Мои Документы» области обслужили более 2,6 миллиона заявителей
09:53 | 28 декабря
Изделия студентов Саратовского колледжа кулинарного искусства теперь будут продаваться на рынке в поселке Юбилейный
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Коллектив Саратовского НПЗ поздравил детей с Новым годом

Новости
Коллектив Саратовского НПЗ поздравил детей с Новым годом

В преддверии Нового года сотрудники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провели благотворительную акцию для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Специалисты нефтеперерабатывающего завода передали свыше 170 наборов развивающих игрушек и сладостей в Комплексный центр социального обслуживания населения Саратовского района, Саратовскую областную детскую клиническую больницу, Российский Союз офицеров запаса Заводского района, Воскресную школу при храме в честь Иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» и Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение».

- Новогодних праздников ждут все, и особенно — дети, но некоторые из них будут встречать новый год в больнице, и очень важно, чтобы эти дети получили подарки, - считает врач-методист организационно-методического отдела Саратовской областной детской клинической больницы, главный внештатный специалист по работе с детьми-инвалидами регионального министерства здравоохранения Людмила Бычкова. - Саратовский НПЗ дал им такую возможность. Радость и счастье, доставленные маленьким пациентам, способствуют их выздоровлению. От имени коллектива нашей больницы я хочу поблагодарить работников предприятия за заботу о детях.

Благотворительная помощь организациям социальной направленности находится во главе угла деятельности Саратовского НПЗ. Коллектив завода делает на постоянной основе не только благие дела, но и проводит различные мероприятия и волонтерские акции. Ярким выдался зимний спортивный праздник для детей, проходящих реабилитацию в областном противотуберкулезном санатории. Заводчане провели его тоже в преддверии Нового года.

Заботу сотрудников нефтеперерабатывающего завода дети почувствовали и в результате проекта «Дерево доброты», региональной акции «Тропинка к школе». Эти мероприятия реализуются совместно с первичной профсоюзной организацией предприятия. Их итогом стали собранные работниками школьные принадлежности, которые были переданы детям из малообеспеченных семей Саратовского района и в подшефный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение». Помимо этого молодыми специалистами Саратовского НПЗ были приобретены школьные принадлежности для детей из интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5 города Саратова.

На регулярной основе сотрудники НПЗ проводят интерактивные уроки по вопросам безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. В детских лечебных и социальных учреждениях коллектив завода устраивает спортивные праздники и творческие мастер-классы.