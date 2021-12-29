Коллектив Саратовского НПЗ поздравил детей с Новым годом

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Специалисты нефтеперерабатывающего завода передали свыше 170 наборов развивающих игрушек и сладостей в Комплексный центр социального обслуживания населения Саратовского района, Саратовскую областную детскую клиническую больницу, Российский Союз офицеров запаса Заводского района, Воскресную школу при храме в честь Иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» и Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение».- Новогодних праздников ждут все, и особенно — дети, но некоторые из них будут встречать новый год в больнице, и очень важно, чтобы эти дети получили подарки, - считает врач-методист организационно-методического отдела Саратовской областной детской клинической больницы, главный внештатный специалист по работе с детьми-инвалидами регионального министерства здравоохранения Людмила Бычкова. - Саратовский НПЗ дал им такую возможность. Радость и счастье, доставленные маленьким пациентам, способствуют их выздоровлению. От имени коллектива нашей больницы я хочу поблагодарить работников предприятия за заботу о детях.Благотворительная помощь организациям социальной направленности находится во главе угла деятельности Саратовского НПЗ. Коллектив завода делает на постоянной основе не только благие дела, но и проводит различные мероприятия и волонтерские акции. Ярким выдался зимний спортивный праздник для детей, проходящих реабилитацию в областном противотуберкулезном санатории. Заводчане провели его тоже в преддверии Нового года.Заботу сотрудников нефтеперерабатывающего завода дети почувствовали и в результате проекта «Дерево доброты», региональной акции «Тропинка к школе». Эти мероприятия реализуются совместно с первичной профсоюзной организацией предприятия. Их итогом стали собранные работниками школьные принадлежности, которые были переданы детям из малообеспеченных семей Саратовского района и в подшефный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение». Помимо этого молодыми специалистами Саратовского НПЗ были приобретены школьные принадлежности для детей из интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5 города Саратова.На регулярной основе сотрудники НПЗ проводят интерактивные уроки по вопросам безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. В детских лечебных и социальных учреждениях коллектив завода устраивает спортивные праздники и творческие мастер-классы.