В Саратове состоялась предновогодняя премьера нового одиннадцатого сезона детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез"

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На сегодняшний день снято уже 199 фильмов. И вот очередной сезон, уже 11 по счету был представлен зрителям на большом экране. Киноальманах производится командой Фонда развития детского кино «Сотворение» при поддержке Фонда президентских грантов. На премьере было представлено 12 фильмов работы режиссера Эдуарда Габидуллина, три из них с участием детей сирот, находящимися на воспитании в приемных семьях.Торжественное мероприятие проходило в уютном творческом пространстве РигаЛофт. На нем собралось не менее 80 зрителей, а прямую трансляцию уже посмотрело более 1700 человек!Юным актерам были вручены дипломы, а всем тем, кто оказывал содействие в съемках фильмов - благодарственные письма. Новогоднюю атмосферу создавали Дед Мороз и Снегурочка и, конечно же, руководитель проекта в Саратове Елена Петрова.