29 декабря 2021 СРЕДА
Новости
18:28 | 28 декабря
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности и осторожности
17:00 | 28 декабря
Победители регионального этапа «Театрального Приволжья» получили новогодние подарки от полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова
16:15 | 28 декабря
В рамках нацпроекта «Культура» 39 сотрудников Саратовского областного музея краеведения и его филиалов прошли обучение
15:23 | 28 декабря
Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
14:29 | 28 декабря
В Саратове открыли памятную доску актеру Борису Андрееву
13:29 | 28 декабря
Коллектив Саратовского НПЗ поздравил детей с Новым годом
12:40 | 28 декабря
В Саратове состоялась предновогодняя премьера нового одиннадцатого сезона детского киноальманаха "И в шутку, и всерьез"
11:48 | 28 декабря
Областная универсальная научная библиотека получила сертификат участника акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»
10:51 | 28 декабря
Центры «Мои Документы» области обслужили более 2,6 миллиона заявителей
09:53 | 28 декабря
Изделия студентов Саратовского колледжа кулинарного искусства теперь будут продаваться на рынке в поселке Юбилейный
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Областная универсальная научная библиотека получила сертификат участника акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»

Новости


Областная универсальная научная библиотека получила индивидуальный сертификат участника Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий».

Организатором выступила Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив.

Формат акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» предполагал проведение разнообразных по форме и содержанию мероприятий для молодёжи и вместе с молодёжью, объединённых общей тематикой. Специалисты библиотеки провели несколько мероприятий.

В ходе видеолекции «Социальные сети и мессенджеры» были рассмотрены самые популярные социальные медиа в России: «ВКонтакте», «Инстаграм», Facebook, You-Tube, «Одноклассники», «Тик-Ток» и «Твиттер». Особое внимание было уделено правилам поведения в социальных сетях.

Со студентами Саратовского областного колледжа искусств провели дебаты на тему «Цифровой этикет: правила или свобода слова». Целью дебатов было воспитание грамотного и ответственного пользователя интернет-сети, знакомство с основными правилами безопасного использования интернета и правилами «сетевого этикета». Студенты 1 курса разделились на две команды: «Правила» и «Свобода». Будущие библиотекари активно участвовали в дискуссии, отметили важность и актуальность поднятой темы и выразили желание принимать участие в подобных мероприятиях в будущем, так как дебаты, по их словам, – удобный и полезный формат обучения и обсуждения.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код