Областная универсальная научная библиотека получила сертификат участника акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»

просмотров: 422

Организатором выступила Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив.Формат акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» предполагал проведение разнообразных по форме и содержанию мероприятий для молодёжи и вместе с молодёжью, объединённых общей тематикой. Специалисты библиотеки провели несколько мероприятий.В ходе видеолекции «Социальные сети и мессенджеры» были рассмотрены самые популярные социальные медиа в России: «ВКонтакте», «Инстаграм», Facebook, You-Tube, «Одноклассники», «Тик-Ток» и «Твиттер». Особое внимание было уделено правилам поведения в социальных сетях.Со студентами Саратовского областного колледжа искусств провели дебаты на тему «Цифровой этикет: правила или свобода слова». Целью дебатов было воспитание грамотного и ответственного пользователя интернет-сети, знакомство с основными правилами безопасного использования интернета и правилами «сетевого этикета». Студенты 1 курса разделились на две команды: «Правила» и «Свобода». Будущие библиотекари активно участвовали в дискуссии, отметили важность и актуальность поднятой темы и выразили желание принимать участие в подобных мероприятиях в будущем, так как дебаты, по их словам, – удобный и полезный формат обучения и обсуждения.