Областная универсальная научная библиотека получила сертификат участника акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»
Областная универсальная научная библиотека получила индивидуальный сертификат участника Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий».
Организатором выступила Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив.
Формат акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» предполагал проведение разнообразных по форме и содержанию мероприятий для молодёжи и вместе с молодёжью, объединённых общей тематикой. Специалисты библиотеки провели несколько мероприятий.
В ходе видеолекции «Социальные сети и мессенджеры» были рассмотрены самые популярные социальные медиа в России: «ВКонтакте», «Инстаграм», Facebook, You-Tube, «Одноклассники», «Тик-Ток» и «Твиттер». Особое внимание было уделено правилам поведения в социальных сетях.
Со студентами Саратовского областного колледжа искусств провели дебаты на тему «Цифровой этикет: правила или свобода слова». Целью дебатов было воспитание грамотного и ответственного пользователя интернет-сети, знакомство с основными правилами безопасного использования интернета и правилами «сетевого этикета». Студенты 1 курса разделились на две команды: «Правила» и «Свобода». Будущие библиотекари активно участвовали в дискуссии, отметили важность и актуальность поднятой темы и выразили желание принимать участие в подобных мероприятиях в будущем, так как дебаты, по их словам, – удобный и полезный формат обучения и обсуждения.