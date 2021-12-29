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Центры «Мои Документы» области обслужили более 2,6 миллиона заявителей

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Состоялась ежегодная конференция центров «Мои Документы» Саратовской области, посвященная подведению итогов деятельности в текущем году.

В мероприятии, проведенном в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие министр экономического развития области Андрей Разборов, директор ГАУСО «МФЦ» Михаил Бранов и руководители центров «Мои Документы» региона.

Сеть центров «Мои Документы» области включает 45 филиалов. В 2021 году обслужили более 2,6 млн. заявителей, которым предоставлено 1 млн. 66 тыс. услуг.

По словам Андрея Разборова, действующая региональная сеть центров «Мои документы» была и остается одной из лучших в стране: «Саратовские центры «Мои Документы» держат высокую планку и по праву входят в число ведущих в стране, несмотря на возрастающую нагрузку и расширяемый функционал. Вот и в этом году федеральная комиссия Всероссийского конкурса отдельно отметила высокое качество организации деятельности саратовских центров. Хочу подчеркнуть, что это заслуга всего дружного коллектива единомышленников. Свой вклад в успех вносит каждый сотрудник МФЦ своим ежедневным упорным трудом. И, несмотря, на современные реалии и сложности в работе, каждый из них продолжает оставаться профессионалом своего дела».

Как рассказал Михаил Бранов, от деятельности сети центров «Мои Документы» области в областной бюджет за этот год уже поступило порядка 220 млн. рублей доходов от уплаты госпошлин и платы за предоставленные в центрах услуги федерального уровня, а уровень удовлетворенности заявителями качеством услуг центров области составил 99,99%.

В центрах организована услуга по распечатке сертификатов вакцинированного и переболевшего с QR-кодом, в том числе для лиц, не имеющих учетной записи на портале Госуслуг. Менее чем за 2 месяца выдано более 60 тысяч сертификатов.

Начиная с июля текущего года в ряде центров «Мои Документы» области организовано предоставление услуги по выдаче загранпаспорта нового образца с применением программно-технического комплекса «Криптобиокабина». За полгода принято около 500 заявлений на выдачу загранпаспорта нового образца.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения. Лучшим сотрудникам вручены благодарности и грамоты от имени министерства экономического развития области, администрации МО «Город Саратов» и ГАУСО «МФЦ».
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