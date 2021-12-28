Изделия студентов Саратовского колледжа кулинарного искусства теперь будут продаваться на рынке в поселке Юбилейный

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Точка розничной торговли расположилась на Сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный. Теперь там можно приобрести выпечку и полуфабрикаты, приготовленные в цехе, оборудованном по стандартам WorldSkills. Поварами являются студенты и мастера производственного обучения.Самым популярным лакомством уже стали апельсиновые слойки, пирожки с луком и яйцом и булочки с повидлом и яблоком. Вскоре в торговой точке будет оформлен дегустационный стол, где каждый желающий сможет попробовать готовую продукцию – блинчики, пельмени, вареники и голубцы.Напомним, на прошлой неделе изделия саратовских студентов высоко оценил губернатор Валерий Радаев. Глава региона отметил, что продукция будет пользоваться большой популярностью.