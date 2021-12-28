В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»

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Ее основой стали преобразованные специалистами Роскартографии в звуковые колебания значения высот географических объектов регионов округа. Полученные таким образом 14 отдельных композиций стали единым музыкальным произведением «Музыка Приволжья». Премьера состоится 27 декабря 2021 года.«Музыкальный проект родился в процессе выполнения работ по актуализации рельефа России. Мы выбрали для него Приволжский федеральный округ, где действительно уникальный ландшафт. Результатом эксперимента стало сотрудничество Роскартографии с композитором Михаилом Мищенко и аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО», - рассказал генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин.«Специалисты преобразовали значения высот холмов, низменностей, рек и гор ПФО в звуковые колебания. В итоге каждый регион нашего округа – от Кировской до Оренбургской области, от поймы Волги до предгорий Урала в Пермском крае – «зазвучал». Графики перепада высот легли в основу тектонической музыки одного из крупнейших территориальных образований России», - сообщили в полпредстве Президента РФ в ПФО.Адаптацию графиков в музыкальные колебания провела группа «Космонавтика», аранжировкой занимался композитор Михаил Мищенко: «Мне всегда был интересен симбиоз музыки и природы, и здесь мы полностью интегрировали два этих понятия в большое полотно. Рад, что связь искусства и науки можно теперь не только увидеть, но и услышать», - сказал Михаил Мищенко.Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно оценить, посмотрев видеоклип проекта (http://pfo.gov.ru/), а саму композицию скачать по адресу: https://yadi.sk/d/_l5xgkOQE9r6lw. Релиз альбома «Музыка Приволжья» Михаила Мищенко намечен на начало 2022 года на площадках: Яндекс.Музыка и Apple Music.