Обновленный музей Федина открылся выставкой-игрой «Он живой и светится»

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Посетителям выставки предстоит окунуться в мир ребёнка конца 1950-х – начала 1960-х годов и провести день «больших дел и приключений» как Денис Кораблёв и его друзья.1960-е гг. – время зарождения и расцвета отечественной космонавтики. Многие из детей мечтали быть космонавтами и строителями ракет, что нашло отражение в рассказах Драгунского («Удивительный день», «Зелёнчатые леопарды», «И мы!») Участникам игры предстоит достроить космический корабль, чтобы обязательно до обеда запустить его на другую планету или Луну, иначе мама или бабушка позовут обедать, и запуск придётся отложить. А этого делать никак нельзя. После обеда надо подготовить домашнее задание. Это может быть урок географии или литературы, представленный на выставке в игровой форме. Также можно познакомиться с фразеологизмами, которые только появились в 1960-е годы, например, «достичь высокой орбиты» или «и на Марсе будут яблони цвести».После уроков можно пойти в «наш маленький Эрмитаж», по дороге увидеть предметы в витринах, которым более 60-ти лет, упоминающиеся в рассказах Драгунского, а также ёлку, украшенную игрушками середины прошлого века. В «Эрмитаже» ребята смогут познакомиться с несколькими живописными работами, подобрать им название и определить, какие цвета использованы для их создания.Когда день «больших дел и приключений» подойдёт к концу, можно присесть на лавочку и задуматься, что хорошего было сделано в этот день и сколько ещё можно сделать завтра.