28 декабря 2021 ВТОРНИК
Новости
09:53 | 28 декабря
Изделия студентов Саратовского колледжа кулинарного искусства теперь будут продаваться на рынке в поселке Юбилейный
09:00 | 28 декабря
В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»
09:00 | 28 декабря
В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»
17:00 | 27 декабря
Обновленный музей Федина открылся выставкой-игрой «Он живой и светится»
16:09 | 27 декабря
Никита Поршнев победил в мужском спринте Чемпионата России по биатлону
15:20 | 27 декабря
В Доме работников искусств состоялся открытый городской бал «Васильевский вечер»
14:26 | 27 декабря
В Саратовском театре кукол «Теремок» и театре магии и фокусов «Самокат» начались новогодние представления
13:30 | 27 декабря
В Саратовской области проездные билеты можно будет приобрести в новогодние праздники
12:38 | 27 декабря
Вдоль акватории Волги установили знаки «Выход на лед запрещен»
11:47 | 27 декабря
Государственный музей им. К.А. Федина открыт после реставрации
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Никита Поршнев победил в мужском спринте Чемпионата России по биатлону

Новости
Никита Поршнев победил в мужском спринте Чемпионата России по биатлону