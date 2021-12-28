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В Саратовском театре кукол «Теремок» и театре магии и фокусов «Самокат» начались новогодние представления

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24 декабря в Саратовском театре кукол «Теремок» и театре магии и фокусов «Самокат» начался новогодний марафон.

«Теремок» начал показы новогодней сказки. Дети и их родители увидели представление «Новогодние приключения в сказочном лесу».

Малыши с удовольствием наблюдали за невероятными приключениями Деда Мороза, у которого Леший и Баба Яга хотели украсть детские подарки в надежде весело встретить Новый Год. Но друзья Деда Мороза Дорофей и Марфушка разрушили их коварный замысел и помогли Деду Морозу попасть на детский праздник.

«Новый год — любимый праздник для всех, особенно для детей, которые его всегда очень ждут и верят, что обязательно случится Чудо. В нашем театре позаботились о том, чтобы праздники прошли максимально безопасно для зрителей и вместе с тем, чтобы каждый, кто пришёл в театр, ощутил эту непередаваемую атмосферу новогоднего волшебства», — отметил директор театра Александр Удалов.

Представление «Новогодние приключения в сказочном лесу» будет проходить в «Теремке» с 24 декабря по 9 января.

Артисты театра «Самокат» покажут 27 иллюзионных представлений с 24 декабря по 9 января. Юные зрители вместе с родителями посмотрят представление «Волшебство под Рождество», а взрослые, старшеклассники и подростки увидят премьеру «Фокус – шоу».