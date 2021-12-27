В Саратовской области проездные билеты можно будет приобрести в новогодние праздники

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31 декабря отделения почтовой связи работают по режиму воскресенья. А в пунктах продажи ООО СПО «Спорт-Сервис» и «ПлатежЦентр» возможно будет прибрести проездные билеты по сокращенному на 1 час графику.1 января – выходной день для всех организаций-реализаторов.Со 2 по 4 января приобрести билеты можно по адресам: г. Саратов, ул. Московская, 58 «Лотерейный центр», г. Саратов, павильон на рынке «Славянский», г. Саратов, ул. Топольчанская/ул. Антонова (рынок «Топольчанский»), г. Саратов, ул. Барнаульская,1 (рынок «Шарик»), г. Саратов, ул. Прудная, б/н (пос. Комсомольский), г. Саратов, ул. Алексеевская,1 (1-я Дачная).3 и 4 января проездные билеты можно купить еще и в пунктах продажи г. Саратова, расположенных по адресам: просп. Строителей (торговый центр «Кольцо»), ул. Буровая, 25, просп. Строителей,6, просп. Строителей,18, просп. Строителей, 27, ул. Ипподромная, 17, ул. Огородная, 158а, ул. Азина, 44, ул. Азина, 33 (рынок «16 квартал»), ул. Миллеровская,64, ул. Клочкова,16, ул. Усть-Курдюмская, 9, ул. Танкистов, 93 (рынок «Навашино»), ул.Ст. Разина, 30 «а» (рынок «Удача»), ул. Большая Казачья, 110 (с 07:00 до 19:00), ул. Советская/ул. Астраханская (Детский парк) (с 08:00 до 17:00), ул. Гвардейская (6-я Дачная) (с 08:00 до 17:00), ул. Астраханская/ул. Московская (с 08:00 до 17:00, сб, вск – выходной).Почта России 3 января работает по установленному режиму работы. 4 января также доступны все почтовые отделения, за исключением тех, для которых выходным днем является понедельник.Напоминаем, что 5 и 6 числа каждого месяца реализация единых социальных проездных билетов не осуществляется. 7 января – Рождество Христово, выходной день во всех пунктах продажи.8 и 9 января билеты можно приобрести во всех почтовых отделениях, а также в пунктах по адресам: г. Саратов, ул. Московская, 58 «Лотерейный центр», г. Саратов, павильон на рынке «Славянский», г. Саратов, ул. Топольчанская/ул. Антонова (рынок «Топольчанский»), г. Саратов, ул. Барнаульская,1 (рынок «Шарик»), г. Саратов, ул. Прудная, б/н (пос. Комсомольский), г. Саратов, ул. Алексеевская,1(1-я Дачная), г. Саратов, ул. Большая Казачья, 110 (с 07:00 до 19:00), г. Саратов, ул. Советская/ул. Астраханская (Детский парк) (с 08:00 до 17:00), г. Саратов, ул. Гвардейская (6-я Дачная) (с 08:00 до 17:00), г. Саратов, ул. Астраханская/ул. Московская (с 08:00 до 17:00, сб, вск – выходной).Напомним, что реализация проездных на январь 2022 года завершается 4 января. А с 7 числа стартует продажа билетов на февраль.При посещении пунктов реализации проездных рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Отметим, что в целях соблюдения мер предосторожности ограничено предельно допустимое количество покупателей проездных в помещении пунктов продажи.