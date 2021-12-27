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Вдоль акватории Волги установили знаки «Выход на лед запрещен»

Новости


Вдоль акватории Волги от улицы Провиантская до улицы Большая Садовая администрацией района установлено пять знаков о запрете выхода на лед.

Еще шесть знаков размещены вдоль городского пляжа силами МАУК «Дирекция парков и скверов».

Напоминаем, что с наступлением низких температур запрещено выходить на лед во время ледостава, пока толщина ледяного покрова не достигнет 7 см. А также во избежание несчастных случаев не следует приближаться к водоемам без необходимости.

В настоящее время на участке от ул. 2-ая Садовая до ул. Б. Садовая продолжается реконструкция набережной, демонтированы ряд столбов и ограждений вдоль реки Волга.