Государственный музей им. К.А. Федина открыт после реставрации

просмотров: 122

Глава региона поделился своими положительными эмоциями от реставрации: «Знаю, что и коллектив музея доволен качеством работ. Строители трудились круглосуточно, всё сделано добротно и бережно. Именно так нужно подходить к ремонту исторического здания. Теперь у нас есть этот опыт и будем его применять».По словам Валерия Радаева, объект действительно уникальный, в областном центре едва ли найдется подобный, учитывая, что здание – первой половины 18-го века.«Главное, что в разы увеличилась экспозиционная площадь. Теперь у музея есть возможность в большем объеме представлять всю свою богатейшую коллекцию – от писем Гоголя и Тургенева до современных выставок. Привлекать многочисленную аудиторию посетителей, включая туристов, исследователей литературы, тем более, к вам приезжают работать ученые из других стран», – сказал глава региона.Губернатор отметил, что такие музеи должны быть украшением города: «В ПФО нет аналогов музея, где представлен целый пласт литературы советского периода, а не только творчество одного писателя. Уверен, что обновленное здание перезапустит интерес к вашей коллекции, будем вместе продвигать музей на уровне России».Глава региона поблагодарил Вячеслава Викторовича Володина за поддержку реконструкции, за инициативу заниматься сохранением исторического наследия Саратовской области - системно, в рамках отдельной программы: «Она работает, процесс идет. И ваш музей – один из первых, кто испытал на себе эффект. Сейчас мы его видим».Губернатор вручил госнаграды и поощрения.Указом Президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено Кабановой Ирине Эриковне – старшему научному сотруднику Государственного музея К.А.Федина.Благодарственным письмом Губернатора Саратовской области за высокий профессионализм и личный вклад в развитие музейного дела области награждены:Круглова Маргарита Львовна – главный хранитель фондовРубцов Сергей Николаевич – заведующий экспозиционно-выставочным отделомЗа высокий профессионализм в области сохранения объектов культурного наследия Благодарственным письмом Губернатора награжден Михайлов Дмитрий Олегович – начальник производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью реставрационно-строительная компания «Наследие».За высокое качество выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения Благодарственным письмом Губернатора поощрены:коллектив общества с ограниченной ответственностью реставрационно-строительная компания «Наследие»;коллектив общества с ограниченной ответственностью ООО «АРХНаследие».