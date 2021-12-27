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Артисты «Арт-Алле» представили в новом цирке новогодний праздничный номер

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 25 декабря в ходе рабочей поездки в Маркс посетил новое здание цирка для студии «Арт-Алле».

Напомним, его начали возводить более 15 лет назад, но из-за отсутствия финансирования работы приостановили. В 2020 году объект вошел в областную программу, строительство возобновили. К концу 2021 года собственное здание для студии «Арт-Алле» достроили. В настоящее время здесь завершается монтаж циркового оборудования, установка мебели. Объект включает в себя большой зрительный зал и несколько тренировочных.

«Его оснастят современным цирковым оборудованием. Здание позволит проводить мероприятия не только городского, но и всероссийского уровня. Это позволит нам показать больше наших возможностей. В России примера такого специализированного здания нет», - отметил директор «Арт-Алле» Сергей Соловьев.

«Очень важно, что цирк обрел свой новый дом. Здание пока необжитое. Нужно еще установить сценическую одежду, кресла. Поставить мебель, наладить систему отопления. 15-20 января нужно всё завершить. Время тянуть не нужно. Высокая готовность!» - дал поручение губернатор.

Главу региона встретили юные артисты, которые исполнили в новом зале новогодний номер.

В завершение программы Валерию Радаеву вручили абонемент на посещение всех представлений.

Отметим, известный в России и за рубежом цирк «Арт-Алле» создан семьей Соловьевых в 1994 году. Директор и режиссер Сергей Соловьев и художественный руководитель Людмила Соловьева - заслуженные работники культуры РФ.

Цирк представляет Саратовскую область на крупнейших сценических площадках страны. Программа постоянно совершенствуется и дополняется новыми номерами и трюками. Огромное внимание уделяется индивидуально подобранным костюмам, высокопрофессиональному реквизиту и оборудованию. Артисты имеют большой гастрольный опыт за рубежом на популярных концертных площадках и цирковых аренах.

Выпускники отделения «Цирковое искусство» филиала Саратовского областного колледжа искусств в Марксе выступают и преподают специальность в лучших российских и зарубежных учреждениях.