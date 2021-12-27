27 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Топ-6 лучших офисных решений 2021 года представил IT-портал Softrew
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Топ-6 лучших офисных решений 2021 года представил IT-портал Softrew

Новости


Подборку офисных приложений, приятно удививших пользователей в 2021 году, опубликовал IT-портал Softrew. Сотрудниками редакции выбрано шесть решений.

Ими выделены программы, способные не только защитить от мошенников, но и помочь в редактировании изображений, управлении задачами, планировании графика, подготовке документов, контроле расходов, расширении кругозора.

Российскую экосистему офисных приложений Р7-Офис благодаря ее обновлениям за 2021 год редакция выбрала для ведения совместных проектов и работы с документами. Так, пользователям в редакторе таблиц доступны возможности создания спарклайнов (небольших диаграмм внутри ячеек) и условного форматирования. Вместе с тем создана возможность преобразования таблиц в текст и наоборот для текстового процессора.

Поддержка масштабирования интерфейса на 125% и 175% – еще одно важное дополнение. В табличный редактор включена функция импорта данных из .csv и .txt, а возможностью показывать историю версий проекта пополнилась функциональность редактора презентаций.
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