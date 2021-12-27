Ночной снегопад в Саратовской области не повлиял на движение пассажирских поездов​

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В этом процессе были задействованы четыре снегоуборочных и столько же пневмоочистительных машин. С их помощью со станций Саратовского региона было вывезено более 3,7 тыс. кубометров снега и очищено 155 километров пути. Проведённая работа позволила избежать задержек пассажирских поездов.Основные работы велись в границах Саратовского железнодорожного узла, а также на станциях Анисовка, Багаевка, Сенная и Аткарск.Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка.​Во время снегопада приоритетной задачей железнодорожников является обеспечение бесперебойного движения грузовых и пассажирских поездов, в том числе пригородных. Уборка снега ведётся как на перегонах, так и на железнодорожных станциях. От выпадающих осадков расчищаются железнодорожные пути, междупутья, стрелочные переводы и пассажирские платформы.