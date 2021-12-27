Главврачи саратовских больниц высоко оценили функционал нового инфекционного центра

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- Сегодня посетили новый инфекционный центр в Саратове с главными врачами больниц региона, - отметил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. - Они как никто другой могут оценить функционал учреждения и его значение для медицины области.Большую поддержку в реализации проекта оказали региону Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и Правительство РФ.Строительство объекта завершено, сейчас ведутся пуско-наладочные работы, продолжается установка медицинского оборудования.Провели небольшую экскурсию по всему зданию, показали палаты, здесь они представлены в виде Мельцеровских боксов (доступ для пациентов только с улицы). Для сотрудников здесь предусмотрены все условия, в том числе для временного проживания.Главврачи отметили, что в больнице будет все необходимое для лечения людей. Особенно они оценили лабораторию. По словам главного врача Областной клинической больницы Елены Стифоровой, лаборатория для больницы - одна из самых важных составляющих. В инфекционном центре будет оборудование, которое позволяет сократить время исследования до нескольких часов.Запуск в работу нового инфекционного центра позволит разгрузить существующие непрофильные медучреждения. Часть конечного фонда вновь станет оказывать плановую помощь.От всей души благодарю наших медиков за работу в это сложное для всех нас время. Здоровья вам и вашим близким!"