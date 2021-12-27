27 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:26 | 27 декабря
В Саратовском театре кукол «Теремок» и театре магии и фокусов «Самокат» начались новогодние представления
13:30 | 27 декабря
В Саратовской области проездные билеты можно будет приобрести в новогодние праздники
12:38 | 27 декабря
Вдоль акватории Волги установили знаки «Выход на лед запрещен»
11:47 | 27 декабря
Государственный музей им. К.А. Федина открыт после реставрации
10:55 | 27 декабря
Артисты «Арт-Алле» представили в новом цирке новогодний праздничный номер
09:58 | 27 декабря
Топ-6 лучших офисных решений 2021 года представил IT-портал Softrew
09:33 | 27 декабря
Модель КАМА PRO NF 203 стала лауреатом проекта «100 лучших товаров России»
09:00 | 27 декабря
Ночной снегопад в Саратовской области не повлиял на движение пассажирских поездов​
10:30 | 26 декабря
Главврачи саратовских больниц высоко оценили функционал нового инфекционного центра
18:18 | 24 декабря
Народная артистка России Римма Белякова: «Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» вновь дарит нам замечательный повод для творческих встреч»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Главврачи саратовских больниц высоко оценили функционал нового инфекционного центра

Новости


В Саратове завершилось строительство инфекционного центра.

- Сегодня посетили новый инфекционный центр в Саратове с главными врачами больниц региона, - отметил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. - Они как никто другой могут оценить функционал учреждения и его значение для медицины области.

Большую поддержку в реализации проекта оказали региону Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и Правительство РФ.

Строительство объекта завершено, сейчас ведутся пуско-наладочные работы, продолжается установка медицинского оборудования.

Провели небольшую экскурсию по всему зданию, показали палаты, здесь они представлены в виде Мельцеровских боксов (доступ для пациентов только с улицы). Для сотрудников здесь предусмотрены все условия, в том числе для временного проживания.

Главврачи отметили, что в больнице будет все необходимое для лечения людей. Особенно они оценили лабораторию. По словам главного врача Областной клинической больницы Елены Стифоровой, лаборатория для больницы - одна из самых важных составляющих. В инфекционном центре будет оборудование, которое позволяет сократить время исследования до нескольких часов.

Запуск в работу нового инфекционного центра позволит разгрузить существующие непрофильные медучреждения. Часть конечного фонда вновь станет оказывать плановую помощь.

От всей души благодарю наших медиков за работу в это сложное для всех нас время. Здоровья вам и вашим близким!"
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код