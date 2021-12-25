Народная артистка России Римма Белякова: «Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» вновь дарит нам замечательный повод для творческих встреч»
Саратовская область - активный участник общественного проекта Приволжского федерального округа фестиваля «Театральное Приволжье.
В 2019 году саратовский коллектив детская театральная студия «Театралика» стала победителем первого театрального фестиваля «Театральное Приволжье». Победителями регионального этапа второго фестиваля ПФО стали: спектакль детской театральной студии «Театр.Масок.net» Саратовского Дворца творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова «Белый Клык. Начало истории» и социальная драма «Небесный парад победы» Театральной сборной СГУ имени Н.Г. Чернышевского».
Народная артистка России, профессор кафедры мастерства Саратовской консерватории Римма Белякова напутствовала юных участников фестиваля «Театральное Приволжье»:
- Фестиваль «Театральное Приволжье» вновь дарит нам замечательный повод для творческих встреч.
Студенческий театр "Штурм" государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. будет представлять Саратовскую область окружном этапе фестиваля.
Этот коллектив единогласно выбрали члены регионального жюри по итогам конкурсного просмотра видео версий спектаклей шести молодежных театров, участвующих в региональном этапе Фестиваля «Театральное Приволжье». Студенты - будущие инженеры, архитекторы, программисты представили спектакль «Три сестры» Чехова. Режиссер студенческого театра «Штурм» Алексей Усов. Постановки Алексея Усова отличаются оригинальными сценическими решениями, глубокой работой с актерами над содержанием произведений и воплощением образов. Коллектив имеет множество наград, как за творческую, так и за общественную деятельность городского, регионального и всероссийского уровня.
Театр-студия «Театралика» представит Саратовскую область на окружном фестивале «Театральное Приволжье» среди детских театров.
К такому решению пришли члены регионального жюри по итогам конкурсного просмотра 14 спектаклей детских театральных коллективов.
На суд зрителей юные саратовские артисты представили волшебную историю «Чёрная курица» по мотивам повести Антония Погорельского.