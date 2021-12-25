Будущее наступает сегодня: ведущие ученые Москвы и Саратова представили научные исследования по мультидисциплинарным проблемам в биомедицине

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24 декабря в Саратовском медицинском университете им. В.И. Разумовского состоялась межвузовская научная конференция «Междисциплинарные исследования в биомедицине: вызовы и решения». Научный форум прошел в рамках научно-образовательного проекта «Университеты наук о жизни», инициированного Сеченовским университетом и вошедшего в программу мероприятий Года науки и технологий.В конференции приняли участие ученые ведущего медицинского университета страны – Сеченовского университета (г. Москва), а также ученые и исследователи саратовских вузов: СГМУ им. В.И. Разумовского, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГАУ им. Н.И. Вавилова, СГЮА.Актуальность тематики конференции обусловлена тенденциями развития современной биомедицинской науки: мультидисциплинарностью, кластерностью, синтезом различных специальностей – и отражает ее самые актуальные тренды.Программный доклад, посвященный медицине больших данных как новой парадигме медицинских исследований, представил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.Big Data в медицине – инновационное направление науки, имеющее огромный потенциал. В рамках национального проекта «Наука» в Сеченовском университете в консорциуме с ведущими научно-исследовательскими институтами и вузами России создан Научный центр мирового уровня (НЦМУ) «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение». Это глобальный проект по цифровизации здравоохранения и управлению здоровьем.«Доказательная медицина эволюционирует в сторону медицины больших данных.Вовлеченность учёных нашего университета в междисциплинарную исследовательскую повестку привела к рождению новой концептуальной идеи. Через создание цифровых двойников патологических процессов формируется платформа, которая позволяет воспроизводить взаимодействие лекарства и болезни в цифровой среде. Это открывает качественно новые возможности для развития медицинской науки», – сказал Петр Глыбочко.Ректор СГМУ Андрей Еремин представил результаты биомедицинских исследований, проводимых учеными СГМУ. В 2021 году СГМУ вошел в консорциум по формированию сетевого национального Центра трансфера медицинских и фармацевтических технологий, возглавляемого Сеченовским Университетом. В рамках данного проекта создается Центр трансфера технологий здоровьесбережения, осуществляющий координацию исследований и разработок, содействие в привлечении инвестиций для развития новых технологий. «Развитие сети инновационных партнерств как внешнего ресурсного контура трансфера инноваций позволит эффективно формировать и в последующем расширять линейку собственных разработок в сегменте биомедицины», - отметил ректор СГМУ.Представленные на конференции доклады были посвящены широкому спектру мультидисциплинарных проблем в области фундаментальной и клинической медицины. Цифровой биодизайн, медицина больших данных, биомедицинские исследования, правовое регулирование в сфере биологических прав человека, трансляционные исследования в медицине и фармацевтике – вот далеко не полный перечень тем, которые обсудили участники научного форума, ведущие ученые Москвы и Саратова.В рамках конференции состоялась интерактивная лекция для молодых ученых «Исследования в клинической медицине – от идеи до научных цитирований».Проект «Университеты наук о жизни» будет продолжен. Создание сетевых университетов, зеркальных лабораторий, развитие консорциумов, межотраслевого взаимодействия, мультидисциплинарных исследований в области наук о жизни становятся основой для развития медицины будущего.