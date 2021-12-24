Алла Фетисова отметила слова президента о помощи семьям с детьми

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"Глава государства честно ответил на многие актуальные вопросы и затронул множество волнующих тем. Как многодетной маме мне особенно отозвалась позиция нашего президента по поддержке родителей. Действительно, та помощь, которая сейчас оказывается семьям с детьми, является хорошим подспорьем и поддержкой многим родителям. Различными мерами социальной помощи сегодня обеспечены все возрастные категории детей – от рождения до школьного возраста. Кроме того, с этого года финансовую поддержку получают беременные женщины. Благодаря этой помощи от государства, многие семьи, вступая в новый важный этап своей жизни, могут увереннее смотреть в будущее. Я считаю, что именно на таких вещах строится благополучие населения, когда ты можешь без страха планировать свою жизнь и рассчитывать на помощь в трудную минуту", отметила Алла Фетисова.