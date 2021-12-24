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Михаил Гуцериев организовал великолепную свадьбу дочери Софье

Новости
Михаил Гуцериев организовал великолепную свадьбу дочери Софье


Михаил Сафарбекович Гуцериев еще раз продемонстрировал, как умеет создавать радость и праздник. В Москве в зале торжеств Сафиса 18 декабря 2021 года состоялась великолепная свадьба его дочери Софьи Гуцериевой. Торжество стало свадьбой мечты в роскошном замке, превращенном в настоящий Эдем, невеста – восхитительной принцессой из диснеевских фильмов в роскошном платье от ELIE SAAB.

Продуманное до мельчайших подробностей волшебное зрелище организовала Ирина Дурдаева, собравшая команду суперпрофессионалов во главе с режиссером Натальей Шумилкиной. Им удалось провести мероприятие с блистательной подачей и шикарным размахом. Частью насыщенной программы стали выступления С. Михайлова, Ф. Киркорова, Н. Баскова, Валерии, Zivert, ансамбля «Лезгинка» (Дагестан) и грузинского ансамбля «Эрисиони».

Бурные эмоции у ошеломленных гостей вызвал до неузнаваемости измененный зал торжеств Сафиса. Усилиями художника FABRIKA ART А. Кудрявцева и флористов About you помещения были украшены живыми цветами и зеленью. Гости замирали от изумления, попав в фойе, превращенное в уникальный дикий сад с гротами, фонтанами, поющими птицами и извилистыми дорожками, тонким цветочным ароматом. В свадебной зале их поразили ковры на стенах из настоящих цветов – произведение искусства от Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – дополнившие шикарный дворцовый интерьер.