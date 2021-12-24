24 декабря 2021 ПЯТНИЦА
Новости
18:18 | 24 декабря
Народная артистка России Римма Белякова: «Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» вновь дарит нам замечательный повод для творческих встреч»
18:12 | 24 декабря
Будущее наступает сегодня: ведущие ученые Москвы и Саратова представили научные исследования по мультидисциплинарным проблемам в биомедицине
17:00 | 24 декабря
Движение автотранспорта через два железнодорожных переезда в Заводском районе Саратова будет ограничено 27 и 28 декабря
16:11 | 24 декабря
Алла Фетисова отметила слова президента о помощи семьям с детьми
15:25 | 24 декабря
Учреждения культуры и искусства Саратовской области расскажут об истории Нового года и Рождества
14:39 | 24 декабря
Исторический парк представляет новогоднюю праздничную афишу
14:16 | 24 декабря
Михаил Гуцериев организовал великолепную свадьбу дочери Софье
13:48 | 24 декабря
Депутат отметил рост объемов строительства жилья в регионе
12:57 | 24 декабря
За 2021 год в десяти виртуальных концертных залах Саратовской области год было показано 250 концертов для тринадцати тысяч человек
12:00 | 24 декабря
Премия «ТопБЛОГ» определит создателей лучшего социально значимого контента в сети Интернет
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Учреждения культуры и искусства Саратовской области расскажут об истории Нового года и Рождества

Новости


В учреждениях культуры и искусства области подготовлены праздничные программы, экскурсии, книжные выставки и другие мероприятия.

Уже с 1 декабря по заявкам образовательных учреждений специалисты Фединского музея проводят новогоднюю акцию для дошкольников и младших школьников «Укрась музейную елочку», а специалисты Пушкинской библиотеки - познавательно-игровые программы «Зима в Дедморозовке» и «Книжная метелица».

Каждые выходные, начиная с 4 декабря, Государственный музей Константина Федина и его филиал – Музей Льва Кассиля предлагают для детей и родителей программы выходного дня, включающие в себя: познавательно-развлекательные мероприятия, экскурсии, музейные занятия и викторины на новогоднюю тематику.

С 10 декабря в Фединском музее на выставке по произведениям Драгунского организованы детские новогодние утренники, экскурсии и мастер-классы. 29 и 30 декабря музей представит новогоднюю онлайн–акцию для детей и родителей.

Музей боевой и трудовой славы проводит областной конкурс елочных игрушек «Новогодняя игрушка».

Исторический парк «Россия – Моя история» представляет цикл тематических экскурсий и игровых занятий «Саратов новогодний», «История Нового года», «Путешествие в историю Нового года и Рождества».

Областной музей краеведения разработал программу новогодних этнографических мероприятий, рассказывающих об истории праздника и его традициях.

В библиотеках области развернуты праздничные книжно-иллюстративные выставки, готовятся новогодние концерты и утренники, мастер-классы и познавательные мероприятия, литературные и этнографические праздники.
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