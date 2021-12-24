Учреждения культуры и искусства Саратовской области расскажут об истории Нового года и Рождества

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Уже с 1 декабря по заявкам образовательных учреждений специалисты Фединского музея проводят новогоднюю акцию для дошкольников и младших школьников «Укрась музейную елочку», а специалисты Пушкинской библиотеки - познавательно-игровые программы «Зима в Дедморозовке» и «Книжная метелица».Каждые выходные, начиная с 4 декабря, Государственный музей Константина Федина и его филиал – Музей Льва Кассиля предлагают для детей и родителей программы выходного дня, включающие в себя: познавательно-развлекательные мероприятия, экскурсии, музейные занятия и викторины на новогоднюю тематику.С 10 декабря в Фединском музее на выставке по произведениям Драгунского организованы детские новогодние утренники, экскурсии и мастер-классы. 29 и 30 декабря музей представит новогоднюю онлайн–акцию для детей и родителей.Музей боевой и трудовой славы проводит областной конкурс елочных игрушек «Новогодняя игрушка».Исторический парк «Россия – Моя история» представляет цикл тематических экскурсий и игровых занятий «Саратов новогодний», «История Нового года», «Путешествие в историю Нового года и Рождества».Областной музей краеведения разработал программу новогодних этнографических мероприятий, рассказывающих об истории праздника и его традициях.В библиотеках области развернуты праздничные книжно-иллюстративные выставки, готовятся новогодние концерты и утренники, мастер-классы и познавательные мероприятия, литературные и этнографические праздники.