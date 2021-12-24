Исторический парк представляет новогоднюю праздничную афишу
Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» с 4 по 9 января 2022 года приглашает на новогоднюю программу*:
4 января 2022г.:
в 11:00 квест «Колесо истории» (8+)
в 13:00 квест «Тяжела ты, шапка Мономаха» или «На воре и шапка горит!» (14+)
в 13:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)
в 14:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
в 15:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)
в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
5 января 2022г.:
в 11:00 мастер-класс «История на ёлке» (7+)
в 12:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)
в 13:00 мастер-класс «История на ёлке» (7+)
в 15:00 квест «Тяжела ты, шапка Мономаха» или «На воре и шапка горит!» (14+)
6 января 2022г.:
в 12:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)
в 14:00 мастер-класс «История на ёлке» (7+)
в 15:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)
7 января 2022г.:
в 11:00 экскурсия «И задумался князь о выборе веры…» (10+)
в 12:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)
в 14:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)
в 15:00 экскурсия «Как построить город?» из истории архитектуры Древней Руси (12+)
в 16:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)
8 января 2022г.:
в 11:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)
в 12:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)
в 13:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)
в 14:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)
в 16:00 экскурсия «Личность Петра I в анекдотах» (14+)
9 января 2022г.:
в 11:00 экскурсия «Как на Руси семейное счастье строилось» (6+)
в 12:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)
в 12:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
в 16:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)
в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
*НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!