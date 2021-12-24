Исторический парк представляет новогоднюю праздничную афишу

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4 января 2022г.:в 11:00 квест «Колесо истории» (8+)в 13:00 квест «Тяжела ты, шапка Мономаха» или «На воре и шапка горит!» (14+)в 13:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)в 14:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)в 15:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)5 января 2022г.:в 11:00 мастер-класс «История на ёлке» (7+)в 12:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)в 13:00 мастер-класс «История на ёлке» (7+)в 15:00 квест «Тяжела ты, шапка Мономаха» или «На воре и шапка горит!» (14+)6 января 2022г.:в 12:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)в 14:00 мастер-класс «История на ёлке» (7+)в 15:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)7 января 2022г.:в 11:00 экскурсия «И задумался князь о выборе веры…» (10+)в 12:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)в 14:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)в 15:00 экскурсия «Как построить город?» из истории архитектуры Древней Руси (12+)в 16:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)8 января 2022г.:в 11:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)в 12:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)в 13:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)в 14:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)в 16:00 экскурсия «Личность Петра I в анекдотах» (14+)9 января 2022г.:в 11:00 экскурсия «Как на Руси семейное счастье строилось» (6+)в 12:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)в 12:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)в 16:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)*НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!