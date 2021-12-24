Депутат отметил рост объемов строительства жилья в регионе

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"С большим интересом следил за ежегодной пресс-конференцией главы нашего государства Владимира Владимировича Путина. Как председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам строительной, жилищной и коммунальной политики уделил внимание этому, профильному для своей депутатской работы направлению. Президент отметил рекордные показатели для страны в строительной отрасли. И мне приятно, что Саратовская область по этому показателю идёт в ногу с другими регионами. За первые 11 месяцев 2021 года у нас введено в эксплуатацию 377 тысяч квадратных метров жилья, что более чем на 20% превышает аналогичные показатели прошлого года. В целом же по нацпроекту «Жилье и городская среда» ожидается, что в эксплуатацию будет введено 1,29 млн квадратных метров", отметил политик.Сергей Гладков напомнил, что для Саратова актуален вопрос расселения ветхого и аварийного жилья. "На Съезде «Единой России» Владимир Путин поддержал предложение партии учесть в бюджете средства на расселение жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2021 года. Считаю важным, что на финансирование данной программы на федеральном уровне заложено 45 млрд рублей. Это говорит о серьёзном внимании к теме строительства и надежде на скорое решение вопроса многих семей, желающих решить свой квартирный вопрос и переехать в новые дома," написал депутат на своей странице в социальных сетях.