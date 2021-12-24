За 2021 год в десяти виртуальных концертных залах Саратовской области год было показано 250 концертов для тринадцати тысяч человек
Новые вызовы современности адаптируют в культуре информационные технологии и проект «Цифровая культура», одним из направлений которого стало создание сети виртуальных концертных залов. Это одно из направлений Национального проекта «Культура», которое Саратовская область активно реализует.
Куратором направления «Виртуальный концертный зал» в нашей области является Саратовская областная филармония имени Альфреда Шнитке.
- Виртуальные концертные залы - это внедрение новых технологии в сферу культуры и образования, - рассказала директор областной филармонии имени Шнитке Анета Николаева. - Виртуальный концертный зал позволяет слушать музыку в атмосфере, приближенной к живому общению с артистами. Жители многих городов и сел Саратовской области могут приобщиться к высокому искусству, смотря выступления прославленных коллективов на большом экране с хорошим звуком. И очень важно, что для публики все мероприятия виртуального концертного зала бесплатны – это делает культурные мероприятия высочайшего уровня доступными для широкого круга людей.
В марте 2021 года открылся виртуальный концертный зал в ДК «Покровский» в Энгельсе, на его создание из федерального бюджета выделено 2,5 млн рублей. В 2022 году конкурс на создание виртуального концертного зала выиграл г. Петровск. Сумма выделенных средств из федерального бюджета составляет 1 млн. рублей.
Всего в нашем регионе за весь период существования проекта открыты 10 виртуальных концертных залов. За текущий год было показано 250 концертов для 13 тысяч человек.
- Весь национальный проект нацелен на то, чтобы изменить качество жизни людей, которые проживают не в столицах, а в маленьких городах, поселках, которые находятся далеко даже от региональных центров. И мы всё для этого делаем, - отметила и.о.министра культуры Татьяна Астафьева. - Благодаря национальному проекту повышается доступность объектов культуры для жителей небольших населенных пунктов, растет качество услуг в сфере культуры. Информационные технологии помогают сделать культуры доступнее. Новейшие разработки широко используются в музейной деятельности. Так, в Вольском краеведческом музее к 100-летнему юбилею создан мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности. В текущем году проведена оцифровка 50 экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки для пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки. Всего до 2024 года будет оцифровано 300 книжных памятников.