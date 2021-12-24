За 2021 год в десяти виртуальных концертных залах Саратовской области год было показано 250 концертов для тринадцати тысяч человек

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Куратором направления «Виртуальный концертный зал» в нашей области является Саратовская областная филармония имени Альфреда Шнитке.- Виртуальные концертные залы - это внедрение новых технологии в сферу культуры и образования, - рассказала директор областной филармонии имени Шнитке Анета Николаева. - Виртуальный концертный зал позволяет слушать музыку в атмосфере, приближенной к живому общению с артистами. Жители многих городов и сел Саратовской области могут приобщиться к высокому искусству, смотря выступления прославленных коллективов на большом экране с хорошим звуком. И очень важно, что для публики все мероприятия виртуального концертного зала бесплатны – это делает культурные мероприятия высочайшего уровня доступными для широкого круга людей.В марте 2021 года открылся виртуальный концертный зал в ДК «Покровский» в Энгельсе, на его создание из федерального бюджета выделено 2,5 млн рублей. В 2022 году конкурс на создание виртуального концертного зала выиграл г. Петровск. Сумма выделенных средств из федерального бюджета составляет 1 млн. рублей.Всего в нашем регионе за весь период существования проекта открыты 10 виртуальных концертных залов. За текущий год было показано 250 концертов для 13 тысяч человек.