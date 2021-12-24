24 декабря 2021 ПЯТНИЦА
Новости
18:18 | 24 декабря
Народная артистка России Римма Белякова: «Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» вновь дарит нам замечательный повод для творческих встреч»
18:12 | 24 декабря
Будущее наступает сегодня: ведущие ученые Москвы и Саратова представили научные исследования по мультидисциплинарным проблемам в биомедицине
17:00 | 24 декабря
Движение автотранспорта через два железнодорожных переезда в Заводском районе Саратова будет ограничено 27 и 28 декабря
16:11 | 24 декабря
Алла Фетисова отметила слова президента о помощи семьям с детьми
15:25 | 24 декабря
Учреждения культуры и искусства Саратовской области расскажут об истории Нового года и Рождества
14:39 | 24 декабря
Исторический парк представляет новогоднюю праздничную афишу
14:16 | 24 декабря
Михаил Гуцериев организовал великолепную свадьбу дочери Софье
13:48 | 24 декабря
Депутат отметил рост объемов строительства жилья в регионе
12:57 | 24 декабря
За 2021 год в десяти виртуальных концертных залах Саратовской области год было показано 250 концертов для тринадцати тысяч человек
12:00 | 24 декабря
Премия «ТопБЛОГ» определит создателей лучшего социально значимого контента в сети Интернет
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Премия «ТопБЛОГ» определит создателей лучшего социально значимого контента в сети Интернет

Новости


Министерство спорта Российской Федерации поддержало проведение конкурса «ТопБЛОГ» в направлении «ProSport», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Минспорта России поддерживает этот проект с целью формирования интереса к занятиям спортом не только через средства массовой информации, но и через социальные сети. Важно, чтобы в спорте появлялись свои амбассадоры, которые будут популяризировать спорт и здоровый образ жизни.

Имена лучших инфлюенсеров будут определены в 7 номинациях: ProБизнес, ProДобро, ProЭкология, ProУниверситет, ProСпорт, ProЗдоровье и ProВоспитание.

Участниками премии станут блогеры, ведущие аккаунты во ВКонтакте, в Инстаграм, в ТикТок, на платформе Яндекс.Дзен и Youtube. Они будут поделены на две категории: блогеры с числом подписчиков менее 100 тысяч и свыше 100 тысяч человек.

«Заявить» блогера сможет каждый житель России, зарегистрированный в социальных сетях. Чтобы номинировать любимого блогера, нужно зайти на сайт topblog.rsv.ru и направить ссылку на его страницу.

Победителей определит экспертный совет, состоящий из наставников одноименного проекта «ТопБЛОГ», а также из ведущих журналистов, ярких представителей шоу-бизнеса и медиаиндустрии, представителей профильных организаций.

До 17 января 2022 года пройдет этап номинирования, затем эксперты проведут отбор участников премии, и 25 января 2022 года в рамках празднования Дня студенчества состоится торжественная церемония подведения итогов.

Организаторами Премии «ТопБЛОГ» выступают: президентская платформа «Россия – страна возможностей», Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и Русская медиагруппа.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код