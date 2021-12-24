Премия «ТопБЛОГ» определит создателей лучшего социально значимого контента в сети Интернет

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Минспорта России поддерживает этот проект с целью формирования интереса к занятиям спортом не только через средства массовой информации, но и через социальные сети. Важно, чтобы в спорте появлялись свои амбассадоры, которые будут популяризировать спорт и здоровый образ жизни.Имена лучших инфлюенсеров будут определены в 7 номинациях: ProБизнес, ProДобро, ProЭкология, ProУниверситет, ProСпорт, ProЗдоровье и ProВоспитание.Участниками премии станут блогеры, ведущие аккаунты во ВКонтакте, в Инстаграм, в ТикТок, на платформе Яндекс.Дзен и Youtube. Они будут поделены на две категории: блогеры с числом подписчиков менее 100 тысяч и свыше 100 тысяч человек.«Заявить» блогера сможет каждый житель России, зарегистрированный в социальных сетях. Чтобы номинировать любимого блогера, нужно зайти на сайт topblog.rsv.ru и направить ссылку на его страницу.Победителей определит экспертный совет, состоящий из наставников одноименного проекта «ТопБЛОГ», а также из ведущих журналистов, ярких представителей шоу-бизнеса и медиаиндустрии, представителей профильных организаций.До 17 января 2022 года пройдет этап номинирования, затем эксперты проведут отбор участников премии, и 25 января 2022 года в рамках празднования Дня студенчества состоится торжественная церемония подведения итогов.Организаторами Премии «ТопБЛОГ» выступают: президентская платформа «Россия – страна возможностей», Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и Русская медиагруппа.