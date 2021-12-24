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Из «Гагарина» возобновляются рейсы в Минеральные Воды

Новости


В январе 2022 года из международного аэропорта Гагарин (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляются прямые рейсы в Минеральные Воды.

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи на рейсы по данному маршруту, которые будут выполняться с 10 января по 25 марта с частотой два раза в неделю.

Полеты в Минеральные Воды будут выполняться на самолетах «Сухой Суперджет-100» RRJ-95LR вместимостью 100 посадочных мест.

Авиакомпания «Азимут» открыла регулярные рейсы из аэропорта «Гагарин» в сентябре 2020 года в Ростов-на-Дону, Краснодар и Нижний Новгород. «Азимут» - базовый перевозчик аэропорта Платов (управляется УК «Аэропорты Регионов»), выполняет полеты по более чем ста направлениям на 15 современных воздушных судах «Сухой Суперджет 100».

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании www.azimuth.aero.
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