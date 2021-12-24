24 декабря 2021 ПЯТНИЦА
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Деградирует ли молодежь, спросила президента РФ на прямой линии резидент Insight People Анна Хилькевич

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Деградирует ли молодежь, спросила президента РФ на прямой линии резидент Insight People Анна Хилькевич


Популярное комьюнити блогеров Insight People, призванное объединить контент-мейкеров по всей России, активно развивает творческий потенциал резидентов и осваивает новые платформы деятельности.

Так, представитель компании Анна Хилькевич, популярная актриса кино, сейчас активно ведёт блогерскую деятельность. Во время прямой линии Анна обратилась к президенту РФ В. В. Путину, где представила платформу по созданию контента Yappy и уточнила перспективы развития подобных площадок.

«Развитие всех больших цифровых сервисов несёт в себе большие возможности, в том числе и образование. Образовывать молодежь можно через развлекательный или игровой контент. Через приложение Yappy можно не только просматривать, но и создавать креативные ролики. Вопрос: как вы относитесь к взаимодействию с молодежью в таких средах? Или вы считаете, что поколение деградирует?»

Президент отметил, что молодёжь должна быть вовлечена в подобные сервисы и развивать свой потенциал, однако не стоит забывать и о реальной жизни.

«Те возможности, о которых вы сказали, безусловно должны быть использованы, поэтому мы и стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный Интернет по всей стране ... Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шёл бы на пользу, вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали Интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь только сидением в Сети с утра до ночи», — отметил В. В. Путин.