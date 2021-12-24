В области проходит Общероссийская акция «Новый год в каждый дом»

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Напомним, цель акции - создать новогоднее праздничное настроение для тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке: одиноким пожилым людям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, гражданам с инвалидностью.Так, специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Пугачевского района в преддверии праздника организовали посещения одиноких пенсионеров, вручили им сувениры, сделанные руками пугачевских школьников, а также продуктовые наборы и предметы первой необходимости, предоставленные социальными партнерами центра. Отметим, посещения граждан проходят с соблюдением всех противоэпидемических мер.Присоединиться к акции «Новой год в каждый дом» решили и воспитанники Энгельсского социально-реабилитационного центра «Надежда». Во время мастер-класса дети под руководством педагога изготовили новогодние поделки (игрушки, рисунки, елочные украшения), чтобы порадовать одиноко проживающих пожилых людей. Изготовленные ребятами подарки социальные работники вручают одиноким бабушкам и дедушкам.