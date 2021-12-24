24 декабря 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 23 декабря
В области проходит Общероссийская акция «Новый год в каждый дом»
16:10 | 23 декабря
В новогодние праздники воспитанники спортивной школы по баскетболу примут участие в соревнованиях
15:39 | 23 декабря
«Культура.РФ» приглашает саратовцев на спецпроект о маскарадных костюмах
14:51 | 23 декабря
В Саратовской области проходит ежегодная акция «Снежный десант»
14:00 | 23 декабря
HH.ru: Больше половины работников Саратовской области предпочли бы корпоративу денежную премию
13:11 | 23 декабря
Несколько нововведений получил модуль «Команда» экосистемы Р7-Офис
12:36 | 23 декабря
23 декабря - Итоги всероссийской акции "Моё детство - война"
11:45 | 23 декабря
В новогодние праздники пассажирам аэропорта «Гагарин» будут доступны тринадцать направлений
10:48 | 23 декабря
Молодежный «Кристалл» одержал победу в первой игре с командой из Новочебоксарска
09:54 | 23 декабря
На Театральной площади состоится традиционная ярмарка
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В новогодние праздники воспитанники спортивной школы по баскетболу примут участие в соревнованиях

Новости


Воспитанники Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу в начале нового года примут участие в различных турнирах в соседних областях.

С 7 по 9 января в городе Волжский (Волгоградская область) пройдет 2 групповой этап Кубка Феникса среди юношей 2010 г.р., в котором примет участие команда под руководством тренера Владислава Мельникова.

С 6 по 9 января в городе Волгоград пройдет турнир по баскетболу среди мальчиков 2012 г.р. и младше, в котором примет участие команда под руководством тренера Ирины Широбоковой.

С 14 по 19 января в городе Воронеж пройдет I Полуфинальный этап 1 раунда Всероссийских соревнований юношей до 15 лет (2009 г.р.), в котором примет участие команда под руководством тренера Антона Агеева.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код