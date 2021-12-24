В новогодние праздники воспитанники спортивной школы по баскетболу примут участие в соревнованиях

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С 7 по 9 января в городе Волжский (Волгоградская область) пройдет 2 групповой этап Кубка Феникса среди юношей 2010 г.р., в котором примет участие команда под руководством тренера Владислава Мельникова.С 6 по 9 января в городе Волгоград пройдет турнир по баскетболу среди мальчиков 2012 г.р. и младше, в котором примет участие команда под руководством тренера Ирины Широбоковой.С 14 по 19 января в городе Воронеж пройдет I Полуфинальный этап 1 раунда Всероссийских соревнований юношей до 15 лет (2009 г.р.), в котором примет участие команда под руководством тренера Антона Агеева.